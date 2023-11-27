Букер припомнил критикам их слова после победного 3-очкового броска в матче с «Нью-Йорком»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер вспомнил своё давнее высказывание, когда он заявлял, что терпеть не может «дабл тим» (тактика, при которой обороняющиеся вдвоём прессингуют одного соперника (чаще всего выраженного лидера) с целью не дать ему возможность поразить кольцо. – Прим. «Чемпионата»). После этого Букера раскритиковали некоторые эксперты и болельщики.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (116:113) Букер стал автором победного броска. При равном счёте за 1,7 секунды до сирены Девин реализовал трёхочковый при противодействии двух соперников.

«Всегда жалуюсь на дабл тим», — написал Букер в соцсетях после матча.

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