Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Букер припомнил критикам их слова после победного 3-очкового броска в матче с «Нью-Йорком»

Букер припомнил критикам их слова после победного 3-очкового броска в матче с «Нью-Йорком»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер вспомнил своё давнее высказывание, когда он заявлял, что терпеть не может «дабл тим» (тактика, при которой обороняющиеся вдвоём прессингуют одного соперника (чаще всего выраженного лидера) с целью не дать ему возможность поразить кольцо. – Прим. «Чемпионата»). После этого Букера раскритиковали некоторые эксперты и болельщики.

В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (116:113) Букер стал автором победного броска. При равном счёте за 1,7 секунды до сирены Девин реализовал трёхочковый при противодействии двух соперников.

«Всегда жалуюсь на дабл тим», — написал Букер в соцсетях после матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 116
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 35, Рэндл - 28, Куикли - 18, Барретт - 9, Хартенштайн - 7, Дивинченцо - 6, Харт - 4, Гримс - 3, Робинсон - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Финикс Санз: Букер - 28, Гордон - 25, Гудвин - 14, Литтл - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Мету - 8, Нуркич - 8, Ватанабэ - 7, Окоги - 3, Ойбанкс - 3, Бол, Азубуике, Дюрант, Ли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android