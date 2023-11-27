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Единая лига ВТБ показала топ-10 моментов матчей 20-26 ноября

Единая лига ВТБ показала топ-10 моментов матчей 20-26 ноября
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ показала яркие моменты матчей регулярного чемпионата, состоявшихся 20-26 ноября. В подборку, помимо прочего, были включены блок-шоты Михаила Беленицкого и Джейлена Бэрфорда, аллей-упы «Самары» и ЦСКА, а также данки Амата М'Бая и Исмаэля Бако. В общей сложности нарезка включает 10 эпизодов.

Видеозапись доступна на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В настоящий момент лидером Единой лиги ВТБ является московский ЦСКА, на счету которого 25 очков. Армейцы одержали 12 побед и потерпели одно поражение. На втором месте расположился казанский УНИКС (девять побед – три поражения). Замыкает топ-3 «Зенит» (восемь побед – четыре поражения).

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