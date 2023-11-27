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ФИБА объявила 4 страны, которые примут квалификационные турниры к ОИ в 2024 году

ФИБА объявила 4 страны, которые примут квалификационные турниры к ОИ в 2024 году
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Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) объявила четыре страны, которые станут организаторами квалификационных турниров к Олимпийским играм в 2024 году. Согласно заявлению организации, соревнования примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания. Матчи состоятся с 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.

В результате жеребьёвки 24 национальные команды будут распределены по четырём квалификационным турнирам. Каждая из четырёх принимающих стран будет автоматически направлена в турнир, организатором которого она является. Победитель каждого квалификационного олимпийского турнира получит путёвку на олимпийский турнир.

Ранее главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес сравнил игру по правилам ФИБА и НБА.

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