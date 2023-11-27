Матч «Астана» — «Самара» станет 2500-м в Единой лиге ВТБ

Матч между «Астаной» и «Самарой» станет 2500-м по счёту в Единой лиге ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. Напомним, встреча команд состоится сегодня, 27 ноября. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

В настоящий момент «Астана» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету команды из Казахстана 16 очков. В 11 матчах «Астана» одержала пять побед и потерпела шесть поражений. «Самара» сейчас занимает шестое место, имея на счету 19 очков. В 12 встречах игроки «Самары» добыли семь побед и потерпели пять поражений. Лидером является московский ЦСКА (25 очков, 12 побед – одно поражение).

Ранее Единая лига ВТБ показала топ-10 моментов матчей 20-26 ноября.