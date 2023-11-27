Кристапс Порзингис пропустит около недели из-за травмы

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался о состоянии латвийского тяжёлого форварда команды Кристапса Порзингиса, пропустившего из-за травмы матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (113:103).

«Возвращение Порзингиса? Я думаю, что это вопрос того, как он будет себя чувствовать, мы посмотрим на его состояние и самочувствие примерно через неделю», — приводит слова Мазуллы Basket News.

Напомним, 28-летний Порзингис пропускал последний матч из-за растяжения икроножной мышцы.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации латвийский форвард провёл 15 матчей в составе «Бостона», набирая 18,9 очка и совершая 6,7 подбора в среднем за игру.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»: