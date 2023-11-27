Мэтт Барнс назвал партнёра по «Клипперс», чаще всех жаловавшегося на судейство

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Барнс ответил на вопрос, кто из его бывших партнёров по «Лос-Анджелес Клипперс» превосходил остальных по количеству жалоб в сторону судей.

«Кто жаловался на судейство больше: Крис Пол, Блэйк Гриффин или Док Риверс? Я люблю Криса. Но да, Крис жаловался в каждом чёртовом матче. Всё равно он мой друг», — рассказал Барнс в эфире шоу Broadcast boys.

Пол выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2011 по 2017 годы.

Напомним, в минувшее межсезонье Пол стал игроком «Голден Стэйт Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.