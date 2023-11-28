Видеообзор матча «Астана» — «Самара» в Единой лиге ВТБ

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Вчера, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» принимала «Самару».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 83:66.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Казахстанский клуб выиграл первую половину встречи с разницей в пять очков (37:32), но решающей в матче стала третья четверть, которая завершилась со счётом 24:13 в пользу хозяев.

В заключительном отрезке «Астана» не позволила сопернику приблизиться в счёте и довела матч до убедительной победы. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Астаны» Карвел Андерсон, на счету которого 28 очков.