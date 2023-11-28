Видеообзор матча «Уралмаш» — «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» принимал красноярский «Енисей».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 76:73.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

На протяжении всей игры на площадке шла упорная борьба. «Енисею» несколько раз удавалось оторваться от соперника на восемь очков, но хозяева каждый раз приближались в счёте.

В заключительном отрезке игры игроки «Уралмаша» действовали чуть удачнее и смогли вырвать победу в напряжённой концовке. Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 17 очков.