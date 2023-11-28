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Видеообзор матча «Уралмаш» — «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Уралмаш» — «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» принимал красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали хозяева со счётом 76:73.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

На протяжении всей игры на площадке шла упорная борьба. «Енисею» несколько раз удавалось оторваться от соперника на восемь очков, но хозяева каждый раз приближались в счёте.

В заключительном отрезке игры игроки «Уралмаша» действовали чуть удачнее и смогли вырвать победу в напряжённой концовке. Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 17 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
76 : 73
Енисей
Красноярский край
Уралмаш: Нэльсон - 17, Писклов - 13, Даглас - 13, Нэвелс - 11, Глазунов - 8, Балашов - 6, Пынько - 4, Новиков - 2, Михеев - 2, Прощенко, Захаров
Енисей: Мартин - 19, Ратан-Мэйз - 16, Хопкинс - 9, Балашов - 8, Топтунов - 7, Бич - 5, Долинин - 4, Сонько - 3, Белянков - 2, Карпенко, Шлегель, Загретдинов
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