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Видеообзор матча «Руна» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Руна» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» принимала санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 97:85.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков.

В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
85 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Руна: Иванович - 24, Походяев - 22, Хилл - 12, Тайус - 11, Попов - 10, Раданов - 4, Савин - 2, Сопин, Малофеев, Комиссаров, Морган, Жмако
Зенит: Фрейзер - 24, Курич - 20, Хантер - 18, Карасёв - 10, Дублевич - 10, Герасимов - 8, Зубков - 7, Шевчук, Вольхин, Клименко, Земский
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