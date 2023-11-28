Видеообзор матча «Руна» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 27 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» принимала санкт-петербургский «Зенит».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 97:85.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Хозяева смогли добиться преимущества в четыре очка по итогам первой четверти, но во втором игровом отрезке гости прибавили и вели в счёте к большому перерыву с разницей в 11 очков.

В третьей четверти «Руна» смогла совершить рывок и сравнять счёт, но в концовке игроки «Зенита» вернули себе преимущество в шесть очков. В заключительном отрезке гости увеличили отрыв и довели дело до итоговой победы.