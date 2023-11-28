Клуб из ОАЭ войдёт в состав участников Евролиги

Баскетбольный клуб из ОАЭ «Дубай» войдёт в Евролигу, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, вчера, 27 ноября, состоялось собрание клубов, которые имеют долгосрочную лицензию Евролиги, где они «почти единогласным решением» приняли эмиратский клуб в турнир. Все документы могут быть оформлены уже к сезону-2024/2025, хотя более вероятно появление «Дубая» в Евролиге с сезона-2025/2026.

Кубок европейских чемпионов, позже Евролига, существует с 1958 года. Первым обладателем трофея стал баскетбольный клуб СКА (Рига). Свои нынешние форму и название турнир получил с сезона-2008/2009. Самым титулованным клубом Евролиги является «Реал» Мадрид» — 11 раз. Второе место занимает московский ЦСКА (8 раз).