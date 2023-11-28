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Джеремайя Хилл отреагировал на поражение «Руны» в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Джеремайя Хилл отреагировал на поражение «Руны» в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ
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Атакующий защитник московской «Руны» Джеремайя Хилл прокомментировал итоги встречи в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 85:97.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«На чём следует сделать акцент, так это [наша] защита и большое количество совершённых [оппонентом] бросков. Мы взяли на себя эти риски. Хороший урок для нас — надеюсь, в следующий раз не будем повторять подобных ошибок… Мы верим, что находимся на том же уровне, что и «Зенит». Готовились к ним, как к обычному сопернику — одинаково для всех. Но не было ничего такого особенного при подготовке.

План на игру и что получилось? С атакой всё было в порядке. Мы играли действительно очень хорошо — с акцентом на нападение. Мы попали 61% «трёшек», что, казалось бы, является веской причиной для победы. 60% реализации соперника из-за дуги — это удивляет. Да это удивит каждого! Думаю, в мире нет команды, которая в среднем попадала бы стабильно 60%. Именно в этом матче мы с этим столкнулись.

Позволить сопернику играть первым номером? Прежде всего нам было важно играть от себя. Это важно на долгосрочную перспективу — от матча к матчу. Так можно развить доверие между партнёрами по команде, а это имеет особое значение для коллектива. Но у «Зенита», конечно, больше более опытных игроков. В итоге в концовках матчей опыт решает, а мы испытали трудности», — передаёт слова Хилла корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
85 : 97
Зенит
Санкт-Петербург
Руна: Иванович - 24, Походяев - 22, Хилл - 12, Тайус - 11, Попов - 10, Раданов - 4, Савин - 2, Сопин, Малофеев, Комиссаров, Морган, Жмако
Зенит: Фрейзер - 24, Курич - 20, Хантер - 18, Карасёв - 10, Дублевич - 10, Герасимов - 8, Зубков - 7, Шевчук, Вольхин, Клименко, Земский
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