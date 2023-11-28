Джеремайя Хилл отреагировал на поражение «Руны» в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Атакующий защитник московской «Руны» Джеремайя Хилл прокомментировал итоги встречи в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом», в котором его команда проиграла со счётом 85:97.

«На чём следует сделать акцент, так это [наша] защита и большое количество совершённых [оппонентом] бросков. Мы взяли на себя эти риски. Хороший урок для нас — надеюсь, в следующий раз не будем повторять подобных ошибок… Мы верим, что находимся на том же уровне, что и «Зенит». Готовились к ним, как к обычному сопернику — одинаково для всех. Но не было ничего такого особенного при подготовке.

План на игру и что получилось? С атакой всё было в порядке. Мы играли действительно очень хорошо — с акцентом на нападение. Мы попали 61% «трёшек», что, казалось бы, является веской причиной для победы. 60% реализации соперника из-за дуги — это удивляет. Да это удивит каждого! Думаю, в мире нет команды, которая в среднем попадала бы стабильно 60%. Именно в этом матче мы с этим столкнулись.

Позволить сопернику играть первым номером? Прежде всего нам было важно играть от себя. Это важно на долгосрочную перспективу — от матча к матчу. Так можно развить доверие между партнёрами по команде, а это имеет особое значение для коллектива. Но у «Зенита», конечно, больше более опытных игроков. В итоге в концовках матчей опыт решает, а мы испытали трудности», — передаёт слова Хилла корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.