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Джош Гидди может лишиться контракта на $ 40 млн из-за возможной связи с несовершеннолетней

Джош Гидди может лишиться контракта на $ 40 млн из-за возможной связи с несовершеннолетней
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Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди может потерять спонсорский контракт на $ 40 млн с австралийским брендом хлопьев Weet-Bix из-за обвинений в неправомерных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Как информирует news.com.au, все сообщения, связанные с 21-летним игроком, были удалены из социальных сетей компании, выпускающей хлопья. При этом её представитель заявил, что компания в курсе сложившейся ситуации, и не стал приводить каких-либо подробностей относительно возможного разрыва соглашения.

Обвинения в отношении Гидди появились в социальных сетях ранее на этой неделе. Австралиец, выбранный под общим шестым номером на драфте 2021 года, набирает в среднем 12,1 очка, делает 5,8 подбора и 4,8 передачи за игру в этом сезоне.

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