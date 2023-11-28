«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с отчисленным из «Сакраменто» Петрушевым

Сербский тяжёлый форвард Филип Петрушев, отчисленный из «Сакраменто Кингз», подписал контракт с «Олимпиакосом».

«Олимпиакос» объявляет о переходе Филипа Петрушева. Сербский центровой подписал трёхлетний контракт.

В текущем сезоне НБА он сыграл всего три матча: один в составе «Филадельфии Сиксерс» и два за «Сакраменто Кингз», который получил его в результате обмена с «Лос-Анджелес Клипперс».

В сезоне 2022/2023 он был игроком «Црвены Звезды». В Евролиге он провёл 34 матча в составе белградского клуба, набирая 10,7 очка, делая 5,2 подбора и 0,7 блок-шота в среднем за игру», — сообщается на сайте греческого клуба.

На протяжении карьеры Петрушев также выступал за «Мегу» и «Анадолу Эфес», с которым стал чемпионом Евролиги в 2022 году.