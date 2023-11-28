Определились полуфинальные пары Кубка России по баскетболу среди женщин

Сегодня, 28 ноября, состоялись матчи 1/4 финала Кубка России по баскетболу среди женщин сезона-2023/2024. Самой результативной четвертьфинальной игрой стал матч между «Самарой» и МБА, в котором выездную победу со счётом 74:71 одержала московская команда. В свою очередь, действующий обладатель Кубка России УГМК из Екатеринбурга одержал победу над сыктывкарской «Никой» со счётом 68:45.

Все результаты четвертьфиналов Кубка России по баскетболу среди женщин сезона-2023/2024:

«Ника» (Сыктывкар) — УГМК (Екатеринбург) 48:65;

«Енисей» (Красноярск) — «Надежда» (Оренбург) 56:80;

«Спарта энд К» (Видное) — «Динамо» (Курск) 52:77;

«Самара» (Самара) — МБА (Москва) 71:74.

«Финал четырёх» Кубка России пройдёт с 26 по 28 января 2024 года. В полуфинальных играх, которые назначены на 26 января, ожидаются следующие пары: УГМК — «Надежда» и «Динамо» — МБА.