Источник: ЦСКА интересуется бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинсом

Американский защитник Остин Холлинс может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает главный редактор издания Sportando Эмилиано Карчиа на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Как мне сказали, Остин Холлинс вернулся в строй после травмы и вызвал интерес ЦСКА и «Црвены Звезды», — написал Карчиа.

Холлинс известен российским поклонникам баскетбола по выступлениям за «Зенит» в период с 2019 по 2021 год. После этого он перебрался в сербскую «Црвену Звезду», за которую провёл один сезон.

Последним клубом Остина был израильский «Маккаби». В минувшем сезоне Евролиги защитник сыграл в 19 матчах, набирая 1,8 очка и совершая 1,2 подбора в среднем за игру.

В текущем сезоне 32-летний Холлинс оставался без команды, так как завершал восстановление от травм.