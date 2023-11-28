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Источник: ЦСКА интересуется бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинсом

Источник: ЦСКА интересуется бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинсом
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Американский защитник Остин Холлинс может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает главный редактор издания Sportando Эмилиано Карчиа на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Как мне сказали, Остин Холлинс вернулся в строй после травмы и вызвал интерес ЦСКА и «Црвены Звезды», — написал Карчиа.

Холлинс известен российским поклонникам баскетбола по выступлениям за «Зенит» в период с 2019 по 2021 год. После этого он перебрался в сербскую «Црвену Звезду», за которую провёл один сезон.

Последним клубом Остина был израильский «Маккаби». В минувшем сезоне Евролиги защитник сыграл в 19 матчах, набирая 1,8 очка и совершая 1,2 подбора в среднем за игру.

В текущем сезоне 32-летний Холлинс оставался без команды, так как завершал восстановление от травм.

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