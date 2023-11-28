Андрей Зубков: если бы ко мне был интерес в Китае, то я бы попробовал что-то новое

Капитан «Зенита» Андрей Зубков рассказал о мотивации продолжать играть в 32 года.

«Скучаю ли по матчам еврокубков? Конечно. Бывает, смотришь Евролигу и начинаешь грустить. Это было круто. Постоянно находишься в разъездах, играешь против великих баскетболистов, решаешь задачи. Мотивация была запредельная. Честно, в прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет. Понимаю, что каждая игра важна. Хочется вновь выступать в еврокубках, но что делать.

Чувствую ли себя ветераном в 32? Нет, особенно когда похудел. С новым весом ощущаю себя на 25. Надеюсь, что ещё играть и играть. Конечно, это зависит от многих факторов, и прежде всего здоровья.

За счёт чего сильно сбросил вес? Изменил своё питание. Стал внимательно следить за калориями. Всё-таки уже возраст, в прошлом сезоне чувствовал себя тяжеловато.

Слежу ли за Алексеем Шведом в Китае? В прямом эфире смотреть его матчи не получается. Они играют рано, у нас тренировки в это время. Смотрю хайлайты. Рад, что у него всё хорошо, всё получается в новом чемпионате. Читал интервью Лёши, где он говорит, что в Китае ему всё нравится. Хотя не до конца в это верю. Мы были в Китае на ЧМ-2019, и тогда условия, особенно еда, оставляли желать лучшего.

Было бы мне интересно поиграть в Поднебесной? Мне кажется, что там нужны легионеры, которые набирают много очков. Берут мяч и решают вопросы. Я не такой игрок, но если бы ко мне был интерес, то, вероятно, я бы попробовал что-то новое. Но для начала надо закончить этот сезон, а там уже поговорим. Сейчас все мысли о «Зените», — приводит слова Зубкова «Спорт-экспресс».