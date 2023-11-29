«Реал» одержал 10-ю победу подряд в Евролиге, обыграв «Маккаби» в перенесённом матче

Завершился перенесённый матч 6-го тура Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби» и мадридский «Реал». Игра проходила в Белграде (Сербия) и завершилась победой «Реала» со счётом 99:70.

Мадридцы с первых минут встречи завладели инициативой и уже к концу первой четверти имели преимущество в 15 очков — 36:21. В дальнейшем лишь несколько раз в середине третьей четверти разница в счёте была меньше двузначной, что не помешало мадридцам довести матч до уверенной победы.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Реала» Уолтер Тавареш, который принёс своей команде 19 очков, сделал восемь подборов и две передачи.

Эта победа стала 10-й подряд для мадридского клуба на старте турнира. «Реал» единолично возглавляет таблицу турнира.

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