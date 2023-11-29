Президент «Пари НН» Панов рассказал, что контракт Понкрашова может быть продлён

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов рассказал о том, что месячное соглашение с 37-летним российским баскетболистом Антоном Понкрашовым может быть продлено.

«Почему контракт на один месяц? Время покажет. Если заслужит, может, и на больший срок подпишем. Пока мы очень рады, что он поможет нам в ближайшем матче Кубка России.

Рассчитываю ли я на него только в Кубке? Нет, он будет выступать и в других матчах, но пока испытательный срок на месяц, а дальше посмотрим», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Отметим, что «Нижний Новгород» был последним клубом Понкрашова на данный момент. Его он покинул по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Антон — рекордсмен Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые выступал в турнире.