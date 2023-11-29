Защитник «Астаны» Карвел Андерсон реализовал 14 трёхочковых за последние два матча

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон в двух последних матчах отметился великолепной точностью с дальней дистанции. В игре с «Енисеем» (92:96) Андерсон отметился 28 очками, среди которых он забросил семь трёхочковых. По завершению встречи с «Самарой» (83:66) Карвел отличился ровно теми же цифрами и в плане очков, и в количестве точных дальних бросков.

Таким образом, игрок смог точно исполнить 14 трёхочковых за последние два матча. Андерсон присоединился к команде в мае нынешнего года и за 14 матчей в Единой лиге в среднем набирает 16,3 очка и 3 результативные передачи.

«Астана» занимает девятое место в таблице Единой лиги, одержав шесть побед и потерпел шесть поражений. За весь прошлогодний Первый этап команда смогла одержать только четыре победы.