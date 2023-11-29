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Защитник «Астаны» Карвел Андерсон реализовал 14 трёхочковых за последние два матча

Защитник «Астаны» Карвел Андерсон реализовал 14 трёхочковых за последние два матча
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Защитник «Астаны» Карвел Андерсон в двух последних матчах отметился великолепной точностью с дальней дистанции. В игре с «Енисеем» (92:96) Андерсон отметился 28 очками, среди которых он забросил семь трёхочковых. По завершению встречи с «Самарой» (83:66) Карвел отличился ровно теми же цифрами и в плане очков, и в количестве точных дальних бросков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
83 : 66
Самара
Самара
Астана: Андерсон - 28, Хэмм - 14, Джонсон - 11, Дэвис - 11, Хаасе - 9, Канкел - 6, Мурзагалиев - 4, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Самара: Далтон - 12, Томпсон - 9, Ребич - 8, М. Кулагин - 8, Гудумак - 7, Умрихин - 7, Загорац - 6, Платонов - 5, Викторов - 4, Зверев, Разумов

Таким образом, игрок смог точно исполнить 14 трёхочковых за последние два матча. Андерсон присоединился к команде в мае нынешнего года и за 14 матчей в Единой лиге в среднем набирает 16,3 очка и 3 результативные передачи.

«Астана» занимает девятое место в таблице Единой лиги, одержав шесть побед и потерпел шесть поражений. За весь прошлогодний Первый этап команда смогла одержать только четыре победы.

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