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65 очков от Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» обыграть «Майами»

65 очков от Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» обыграть «Майами»
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Сегодня, 29 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона, в котором сошлись «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали гости со счётом 131:124.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Сегодня на его счету 33 очка, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отличился 32 очками и девятью ассистами. Защитник Малик Бизли оформил дабл-дабл: 16 очков и 10 отскоков.

В составе «Майами» лучшим сегодня был центровой Бэм Адебайо. Он набрал 31 очко, 10 подборов и пять передач. Ещё пять игроков хозяев набрали 13 очков или более: Кайл Лоури (21), Джош Ричардсон (20), Калеб Мартин (14), Джейми Жакез (14) и Данкан Робинсон (13). Встречу по причине травмы лодыжки пропускал лидер команды Джимми Батлер.

Благодаря этой победе, «Бакс» вышли в плей-офф внутрисезонного турнира.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 131
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Адебайо - 31, Лоури - 21, Ричардсон - 20, Жакез-мл. - 14, Мартин - 14, Робинсон - 13, Лав - 6, Кэйн - 5, Йович, Суидер, Робинсон, Брайант
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 32, Миддлтон - 17, Бисли - 16, Лопес - 12, Коннотон - 7, Портис - 6, Джексон - 6, Пэйн - 2, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
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