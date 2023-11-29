65 очков от Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо позволили «Милуоки» обыграть «Майами»

Сегодня, 29 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона, в котором сошлись «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали гости со счётом 131:124.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Сегодня на его счету 33 очка, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде Дэмьен Лиллард отличился 32 очками и девятью ассистами. Защитник Малик Бизли оформил дабл-дабл: 16 очков и 10 отскоков.

В составе «Майами» лучшим сегодня был центровой Бэм Адебайо. Он набрал 31 очко, 10 подборов и пять передач. Ещё пять игроков хозяев набрали 13 очков или более: Кайл Лоури (21), Джош Ричардсон (20), Калеб Мартин (14), Джейми Жакез (14) и Данкан Робинсон (13). Встречу по причине травмы лодыжки пропускал лидер команды Джимми Батлер.

Благодаря этой победе, «Бакс» вышли в плей-офф внутрисезонного турнира.