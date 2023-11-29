«Миннесота» одолела «Оклахому» и сохранила первую строчку на Западе

Сегодня, 29 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 106:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Сегодня на его счету 32 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. Ещё четыре его партнёра смогли набрать 10 или более очков: Чет Холмгрен (16), Кейсон Уоллес (10), Джош Гидди (10) и Джейлен Уильямс (10).

Лучшим снайпером «Миннесоты» сегодня был защитник Энтони Эдвардс. В его активе 21 очко и пять подборов. Четыре его партнёра по команде смогли набрать 13 очков или более: Трой Браун (17), Руди Гобер (17), Наз Рид (15) и Карл-Энтони Таунс (13).