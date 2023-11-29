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«Миннесота» одолела «Оклахому» и сохранила первую строчку на Западе

«Миннесота» одолела «Оклахому» и сохранила первую строчку на Западе
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Сегодня, 29 ноября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 106:103.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. Сегодня на его счету 32 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. Ещё четыре его партнёра смогли набрать 10 или более очков: Чет Холмгрен (16), Кейсон Уоллес (10), Джош Гидди (10) и Джейлен Уильямс (10).

Лучшим снайпером «Миннесоты» сегодня был защитник Энтони Эдвардс. В его активе 21 очко и пять подборов. Четыре его партнёра по команде смогли набрать 13 очков или более: Трой Браун (17), Руди Гобер (17), Наз Рид (15) и Карл-Энтони Таунс (13).

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Браун - 17, Гобер - 17, Рид - 15, Таунс - 13, Конли - 9, Андерсон - 7, Милтон - 4, Александер-Уолкер - 3, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 16, Гидди - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 10, Джо - 9, Уиггинс - 8, Дорт - 3, Уильямс - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Дженг, Манн, Мицич, Сарр
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