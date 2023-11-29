Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер: мы стали играть лучше, мы боролись, а это главное

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился своими впечатления после победного матча с «Руной» (97:85).

«Приезжая сюда, мы знали, что «Руна» покажет хороший баскетбол, потому что она отлично играет дома. Думаю, что в первой половине мы не так хорошо играли, дали им набрать очень много очков, особенно в первой четверти.

Но после перерыва мы стали играть лучше, лучше общались на паркете, лучше взаимодействовали. Конечно, у нас всё ещё были ошибки, но мы боролись, а это главное. В начале четвёртой четверти мы начали находить свой ритм в нападении, попадали, делились мячом, хорошо играли в защите.

Думаю, в целом, во второй половине мы куда лучше играли на своей половине», — заявил Фрейзер на пресс-конференции после матча.