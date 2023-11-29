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«Бостон» специально сфолил на Андре Драммонде при разнице в «+32» из-за правил Кубка НБА

«Бостон» специально сфолил на Андре Драммонде при разнице в «+32» из-за правил Кубка НБА
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В сегодняшнем матче между «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз» (124:97) произошёл удивительный инцидент в четвёртой четверти. При разнице в «+32» главный тренер «кельтов» Джо Маззулла приказал команде намеренно сфолить на центровом «Чикаго» Андре Драммонде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Наставник «Буллз» Билли Донован с непониманием отнёсся к такому решению, поскольку исход встречи уже был решён на тот момент. После этого Джо объяснил коллеге, что делает это в целях занять первое место в группе C. При победе «Селтикс» бы имели тот же баланс побед и поражений, что и «Орландо Мэджик» и ╗Бруклин Нетс». В таких случаях тайбрейкером становится общая разница набранных и пропущенных очков во всех матчах.

«Бостон» в итоге добился своей цели и с первого места вышел в четвертьфинал Кубка НБА, где встретится с «Индианой Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 97
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 21, Хорфорд - 16, Холидэй - 14, Уайт - 14, Притчард - 11, Хозер - 9, Бэнтон - 5, Корнет - 4, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс, Кета
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Дерозан - 19, Уильямс - 14, Досунму - 10, Картер - 8, Карузо - 8, Вучевич - 8, Драммонд - 5, Крэйг - 3, Лавин - 2, Филлипс - 1, Терри, Тэйлор
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