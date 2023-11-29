«Бостон» специально сфолил на Андре Драммонде при разнице в «+32» из-за правил Кубка НБА

В сегодняшнем матче между «Бостон Селтикс» и «Чикаго Буллз» (124:97) произошёл удивительный инцидент в четвёртой четверти. При разнице в «+32» главный тренер «кельтов» Джо Маззулла приказал команде намеренно сфолить на центровом «Чикаго» Андре Драммонде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Наставник «Буллз» Билли Донован с непониманием отнёсся к такому решению, поскольку исход встречи уже был решён на тот момент. После этого Джо объяснил коллеге, что делает это в целях занять первое место в группе C. При победе «Селтикс» бы имели тот же баланс побед и поражений, что и «Орландо Мэджик» и ╗Бруклин Нетс». В таких случаях тайбрейкером становится общая разница набранных и пропущенных очков во всех матчах.

«Бостон» в итоге добился своей цели и с первого места вышел в четвертьфинал Кубка НБА, где встретится с «Индианой Пэйсерс».