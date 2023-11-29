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«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф Кубка НБА

«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф Кубка НБА
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Сегодня, 29 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден-Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 124:123.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативными игроками гостей стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард Эндрю Уиггинс. На счету Карри сегодня 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. В активе канадца 29 очков и девять подборов. Защитник Клэй Томпсон оформил дабл-дабл: 20 очков и 11 отскоков.

Лучшим снайпером «Сакраменто» сегодня оказался ДеАарон Фокс. На его счету 29 очков, 10 подборов и семь ассистов. По 21 очку набрали защитники Малик Монк и Кевин Хаертер.

Благодаря этой победе «Кингз» заняли первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышли в плей-офф.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Монк - 21, Хаертер - 21, Барнс - 12, Лайлз - 11, Сабонис - 9, Везенков - 8, Дуарте - 5, Митчелл - 4, Эллис - 3, Макги - 1, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Форд
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 29, Томпсон - 20, Муди - 11, Шарич - 10, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Джозеф - 4, Пол - 3, Луни - 2, Куминга, Подзиемски, Santos, Джексон-Дэвис
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