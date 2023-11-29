«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф Кубка НБА

Сегодня, 29 ноября, в Сакраменто (США) на арене «Голден-Уан-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 124:123.

Самым результативными игроками гостей стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и форвард Эндрю Уиггинс. На счету Карри сегодня 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. В активе канадца 29 очков и девять подборов. Защитник Клэй Томпсон оформил дабл-дабл: 20 очков и 11 отскоков.

Лучшим снайпером «Сакраменто» сегодня оказался ДеАарон Фокс. На его счету 29 очков, 10 подборов и семь ассистов. По 21 очку набрали защитники Малик Монк и Кевин Хаертер.

Благодаря этой победе «Кингз» заняли первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышли в плей-офф.