Пол Джордж сделал заявление после инцидента Расселла Уэстбрука с фанатом во время матча

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о недавнем инциденте между своим товарищем по команде, разыгрывающем Расселлом Уэстбруком и фанатами. Напомним, во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (104:113) Уэстбрук выключился из игры и начал перепалку с одним из болельщиков.

«Такого больше нигде нет… Люди не могут прийти на чью-то работу и проявлять неуважение к кому-то. Когда люди делают свою работу, их нужно уважать», — сказал Джордж в интервью обозревателю Джои Линну.

Расселл Уэстбрук празднует день рождения:

Ранее о словесной перепалке с болельщиком рассказал сам Уэстбрук, отметив, что не позволит кому-то говорить о нём неуважительно.