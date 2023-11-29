Зубков — о матче с «Уралмашем»: обязаны не проигрывать одной и той же команде дважды

Капитан «Зенита» Андрей Зубков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Во встрече первого круга дебютант турнира одержал сенсационную победу в Санкт-Петербурге.

«Мы должны быть готовыми с первой минуты. Держим в голове мысли о том, что мы им уже как-то уступили и не можем больше повторить подобной ошибки, потому что обязаны не проигрывать одной и той же команде дважды. Нам надо быть хорошо сконцентрированными и выполнять установки тренера.

Давит ли на нас пятиматчевая победная серия? Мне кажется, это, наоборот, только вселяет нам уверенность. Мы просто должны продолжать делать ту же работу и ещё вдобавок улучшать её в некоторых аспектах, чтобы продолжить эту серию.

Победы — это всегда хорошо, и они, конечно, добавляют настроения. И да, после первого круга мы закончили на третьем месте, думаю, что мы вполне можем прибавить и продолжать работать в том же духе, что впоследствии позволит ещё выше укрепиться после второго круга.

Чего следует ожидать от «Уралмаша»? Они играют дома, а когда ты играешь на своей площадке при своих же болельщиках, это, конечно же, вселяет уверенность. Уверен, что они будут быстро бежать, так как у них баскетбол построен на быстрых прорывах. Нам нужно не дать им убежать и постараться выиграть.

Чувствуем себя хорошо, мы отдохнули и восстановились», — приводит слова Зубкова сайт петербургского клуба.