Девушка Джоша Гидди и её семья отказываются сотрудничать с полицией

Расследование по делу разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди о вступлении в интимную связь с несовершеннолетней зашло в тупик, сообщает TMZ.

По информации источника, полиция, которая взялась за проверку обвинений в адрес 21-летнего баскетболиста, не может узнать подробности дела, так как фигурирующая в деле девушка и её семья не хотят сотрудничать со следствием. Как сообщается, на сегодняшний день представители правоохранительных органов не смогли побеседовать с представителями девушки, так как никто не желает говорить об этом.

Напомним, на прошлой неделе Гидди попал в скандал после публикации на своей странице в социальной сети фотографий и видео, на которых он обнимает несовершеннолетнюю и называет её своей девушкой.