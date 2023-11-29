Тренер «Самары» — после победы над «Темп-СУМЗ-УГМК»: не можем так играть в 4-й четверти

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги первого матча 1/8 финала Кубка России, в котором его команда переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 73:64.

«Очень тяжёлая игра для нашей команды. У нас сейчас много проблем: два игрока травмированы, ещё двое сегодня заболели, у них высокая температура — нам не хватает игроков для ротации. Я поздравляю свою команду с победой, это важно для нас. Но даже с теми проблемами, которые у нас сейчас есть, серьёзная команда не может себе позволять так играть в последней четверти. Я понимаю, что команда устала — но нужно показывать характер до конца матча», — приводит слова Анзуловича официальный сайт самарского клуба.

Напомним, победитель противостояния 1/8 финала определится по итогам двух матчей.