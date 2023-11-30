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35 очков Д'Анджело Расселла позволили «Лейкерс» разгромить «Детройт»

35 очков Д'Анджело Расселла позволили «Лейкерс» разгромить «Детройт»
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Сегодня, 30 ноября, в Детройте на арене «Литтл Сизарс» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в итоге одержали гости со счётом 133:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету сегодня 35 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 28 очков и 16 подборов. Форвард Леброн Джеймс завершил матч с 25 очками и восемью отскоками.

В составе «Детройта» четыре игрока смогли набрать 12 очков или более: Кейд Каннингем (15), Айзея Ливерс (14), Айзея Стюарт (12) и Осар Томпсон (12). Таким образом, «Пистонс» потерпели своё 14 поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 133
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Каннингем - 15, Ливерс - 14, Томпсон - 12, Стюарт - 12, Сассер - 9, Умуде - 8, Хейз - 7, Айви - 7, Дюрен - 6, Бёркс - 6, Уайзмен - 4, Багли III - 4, Нокс - 3
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Вуд - 12, Худ-Скифино - 10, Принс - 9, Ривз - 6, Кристи - 5, Ходж - 3, Реддиш, Хэйс, Фадж, Льюис
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