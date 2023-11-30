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Кайл Кузма: нам не удаётся отзащищаться против дорожного знака

Кайл Кузма: нам не удаётся отзащищаться против дорожного знака
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма раскритиковал команду за игру в обороне после матча с «Орландо Мэджик» (120:139).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Нам не удаётся отзащищаться против дорожного знака. Вот к чему всё сводится. С нами делают всё, что захотят. И пока мы это не изменим, результат будет таким», — приводит слова Кузмы журналист Джош Робинсон в социальных сетях.

«Уизардс» на данный момент последние в НБА по защитному рейтингу. Они пропускают 120,1 очка за каждые 100 владений. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы при 15 поражениях.

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
139 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Энтони - 25, Саггс - 22, Инглс - 12, Вагнер - 11, Хьюстан - 9, Харрис - 8, Битадзе - 8, Блэк - 7, Банкеро - 6, Айзек, Океке, Скофилд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 23, Авдия - 22, Пул - 19, Кисперт - 13, Оморуи - 10, Кулибали - 7, Джонс - 7, Галлинари - 6, Шамет - 5, Батлер - 4, Гэффорд - 4, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Мускала
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