Кайл Кузма: нам не удаётся отзащищаться против дорожного знака

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма раскритиковал команду за игру в обороне после матча с «Орландо Мэджик» (120:139).

«Нам не удаётся отзащищаться против дорожного знака. Вот к чему всё сводится. С нами делают всё, что захотят. И пока мы это не изменим, результат будет таким», — приводит слова Кузмы журналист Джош Робинсон в социальных сетях.

«Уизардс» на данный момент последние в НБА по защитному рейтингу. Они пропускают 120,1 очка за каждые 100 владений. Команда занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе три победы при 15 поражениях.

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 14 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (13 побед — четыре поражения).