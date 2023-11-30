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Капитан «Зенита» Зубков — об игре с «Уралмашем»: мы не должны проигрывать им дважды

Капитан «Зенита» Зубков — об игре с «Уралмашем»: мы не должны проигрывать им дважды
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Мы должны быть готовыми с первой минуты и держать в голове мысли о том, что мы им уже как-то уступили и не должны больше повторить подобной ошибки, потому что не должны проигрывать одной и той же команде дважды. Мы обязаны быть хорошо сконцентрированы и выполнять установки тренера», — приводит слова Зубкова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В четверг, 30 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего в этот день будет сыграно два матча. Первыми на паркет «Велотрека Сарыарка» выйдут «Астана» и «Руна», после чего эстафету возьмут «Уралмаш» и «Зенит».

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