Джей Джей Редик назвал лучшего новичка НБА, за исключением Холмгрена и Вембаньямы

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик считает игрока «Майами Хит» Хайме Хакеса, выбранного на драфте НБА – 2023 под общим 18-м номером, лучшим новичком сезона, за исключением двух звёзд — Чета Холмгрена и Виктора Вембаньямы.

«Хайме Хакес-младший, не считая Чета Холмгрена и Виктора Вембаньямы, является лучшим новичком в этом году», — приводит слова Редика NBA Central.

В прошлом розыгрыше NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) Хайме набирал 17,8 очка, 8,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

Ранее Редик заявил, что лиге следует меньше выписывать технические фолы, если на то нет действительно веской причины.