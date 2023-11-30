Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик назвал лучшего новичка НБА, за исключением Холмгрена и Вембаньямы

Джей Джей Редик назвал лучшего новичка НБА, за исключением Холмгрена и Вембаньямы
Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик считает игрока «Майами Хит» Хайме Хакеса, выбранного на драфте НБА – 2023 под общим 18-м номером, лучшим новичком сезона, за исключением двух звёзд — Чета Холмгрена и Виктора Вембаньямы.

«Хайме Хакес-младший, не считая Чета Холмгрена и Виктора Вембаньямы, является лучшим новичком в этом году», — приводит слова Редика NBA Central.

В прошлом розыгрыше NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) Хайме набирал 17,8 очка, 8,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

Ранее Редик заявил, что лиге следует меньше выписывать технические фолы, если на то нет действительно веской причины.

Материалы по теме
Джей Джей Редик объяснил судьям, чего от них хотят игроки НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android