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Си Джей Макколлум — о возвращении: снова почувствовал себя ребёнком в свои 32 года

Си Джей Макколлум — о возвращении: снова почувствовал себя ребёнком в свои 32 года
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум прокомментировал своё возвращение после пневмоторакса правого лёгкого.

Макколлум провёл 28 минут на площадке в матче с «Филадельфией Сиксерс» (124:144) и за это время набрал 20 очков, сделал пять передач, четыре подбора, два перехвата и блок-шот (2 потери) при 7 из 16 с игры и три из трёх с линии.

«Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года. С такой травмой я просто благодарен, что могу продолжать играть на высоком уровне», — приводит слова Макколлумa Yahoo Sports.

Регулярный сезон НБА. 30 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:133
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 139:120
«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санз» — 112:105
«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 105:91
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:114
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 134:124
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:131

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