Си Джей Макколлум — о возвращении: снова почувствовал себя ребёнком в свои 32 года

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум прокомментировал своё возвращение после пневмоторакса правого лёгкого.

Макколлум провёл 28 минут на площадке в матче с «Филадельфией Сиксерс» (124:144) и за это время набрал 20 очков, сделал пять передач, четыре подбора, два перехвата и блок-шот (2 потери) при 7 из 16 с игры и три из трёх с линии.

«Снова почувствовал себя ребенком в свои 32 года. С такой травмой я просто благодарен, что могу продолжать играть на высоком уровне», — приводит слова Макколлумa Yahoo Sports.

Регулярный сезон НБА. 30 ноября. Результаты:

«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:133

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 139:120

«Торонто Рэпторс» — «Финикс Санз» — 112:105

«Мемфис Гриззлиз» — «Юта Джаз» — 105:91

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Сиксерс» — 124:114

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 134:124

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:131