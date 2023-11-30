Дебютант Единой лиги ВТБ «Руна» в овертайме обыграла «Астану»

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Сегодня, 30 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 93:90.

Стартовая четверть осталась за хозяевами паркета – «Астаной», которая выиграла со счётом 21:13. Следующая 10-минутка проходила также под контролем казахстанской команды, клуб оказался сильнее с разницей в семь очков – 26:19. Итоговый результат половины – 47:32.

Перерыв пошёл на пользу гостям из Москвы, благодаря усилиям лидеров «Руна» обыграла соперника со счётом 27:14. В заключительной четверти команды сражались на равных, но «Астана» сумела перевести матч в овертайм – 23:21.

В овертайме «Руна» за счёт более качественных действий переиграла оппонента с результатом 11:8.