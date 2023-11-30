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«Точим зуб на УНИКС». Щербенёв – об игре «Локомотива-Кубань» с чемпионом Единой лиги ВТБ

«Точим зуб на УНИКС». Щербенёв – об игре «Локомотива-Кубань» с чемпионом Единой лиги ВТБ
Александр Щербенёв
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от предстоящей игры с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Ждём эту игру с большим нетерпением. В начале сезона мы им крупно уступили, поэтому точим на них зуб и хотим вернуть должок. Мы набираем ход, победа над «Иркутом» стала пятой подряд. В матче с УНИКСом хотим продлить победную серию», – приводит слова Щербенёва официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, в стартовом матче сезона-2023/2024 «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу со счётом 73:91. При этом команды встречались в финальной серии прошлого сезона, где УНИКС оказался сильнее со счётом 1-4.

Отметим, что матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом пройдёт 2 декабря в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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