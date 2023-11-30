Головин заявил, что нужно привлекать любительские команды в профессиональный баскетбол

Бывший игрок УНИКСа и «Зенита» Дмитрий Головин поделился мнением о любительской команде «Московский», которая 29 ноября в рамках 1/8 финала Кубка России сыграла с «Нижним Новгородом», выступающим в Единой лиге ВТБ. Любители уступили со счетом 50:62.

«Это ******** (офигенная, — прим. ред.) тема. Это то, что надо всем. Люди создали команду, которая дошла до уровня, на котором может конкурировать с командами Единой лиги ВТБ. Мнение о БК «Московский» самое лучшее. Они создали лигу UBA, рубятся в ней. При этом решили выстрелить одной командой, и прошли как можно дальше в Кубке России. Здорово, что они были допущены до турнира, выполнили все нужные критерии. Даже если бы они по каким-то моментам не допускались, то надо было бы их допустить. Вообще, нужно больше таких игр. Это как в Кубке Англии по футболу, где команда из очень низшей лиги доходит до высокой стадии — это супер, это надо продвигать!» — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ответная игра между коллективами за право сыграть в четвертьфинале состоится 27 декабря в Нижнем Новгороде.

Эксклюзивное интервью с Дмитриев Головиным читайте завтра, на «Чемпионате», в 15:00.