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Хавьер Паскуаль подвёл итоги сложнейшей победы «Зенита» над «Уралмашем»

Хавьер Паскуаль подвёл итоги сложнейшей победы «Зенита» над «Уралмашем»
Хавьер Паскуаль
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Прежде всего, хочу пожелать «Уралмашу» удачи в дальнейшем. Мы очень хорошо начали матч, но во второй четверти сдали обороты, и «Уралмаш» нас догнал. В третьей четверти мы вернулись в игру, показали хороший баскетбол, но, к сожалению, довели игру до триллера в концовке, допустили два фола в нападении. Очень нервозная была концовка, в которой нам удалось выиграть. Но думаю, что нам надо было заканчивать эту игру ещё раньше, не доводя до такой напряжённой концовки», – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Зенит» победил со счётом 61:59. Данная победа стала для санкт-петербургского клуба шестой кряду в Единой лиге ВТБ.

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