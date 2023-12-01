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Стало известно, когда Келли Убре вернётся на паркет после того, как игрока сбила машина

Стало известно, когда Келли Убре вернётся на паркет после того, как игрока сбила машина
Келли Убре
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре вернётся в строй на следующей неделе. Об этом сообщает известный журналист The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, Убре может сыграть с «Вашингтон Уизардс» на следующей неделе.

27-летний Убре был сбит автомобилем во время того, как прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Представители «Сиксерс», включая президента организации Дэрила Мори, находились в больнице вместе с игроком. Отмечается, что Убре получил переломы рёбер и множество ушибов.

Напомним, что на данный момент «Филадельфия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Милуоки Бакс», «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс».

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