Девин Букер рассказал о конкуренции во внутрисезонном турнире НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался о возросшей конкуренции в новом соревновании от НБА – внутрисезонном турнире.

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы каждая игра была такой, где ты можешь играть до конца и это не воспринималось как неуважение. Просто высокая конкуренция.

Если у всех будет такое же впечатление, что ты играешь до конца, то это никогда не будет проблемой», – сказал Букер после матча с «Торонто Рэпторс».

Напомним, «Финикс» уступил «Торонто» со счётом 105:112. Но несмотря на поражение клуб из Аризоны выступит в новой стадии внутрисезонного турнира.

Отметим, что «Финикс» пробился в четвертьфинал Кубка НБА, где сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» – первым посевом Западной конференции. Четвертьфинальные матчи пройдут 4-5 декабря.