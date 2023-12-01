Видеообзор матча «Уралмаш» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Вчера, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» принимал санкт-петербургский «Зенит».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 61:59.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что в первые минуты встречи «Зенит» выглядел слаженнее соперника, переиграв его в стартовой четверти со счётом 16:11. При этом «Уралмаш» при поддержке домашних трибун не собирался уступать, обыграв клуб из Санкт-Петербурга с результатом 22:13 во второй 10-минутке. Итоговый результат половины – 33:29 в пользу команды из Екатеринбурга.

В третьем игровом отрезке команды показали отличную защиту. «Зенит» выиграл четверть со счётом 14:7. Заключительная 10-минутка получилась яркой на события. «Уралмаш» оказался сильнее – 19:18, но по итогам встречи уступил с разницей в два очка.