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Видеообзор матча «Уралмаш» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Уралмаш» — «Зенит» в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором екатеринбургский «Уралмаш» принимал санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, в которой победу одержали гости со счётом 61:59.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что в первые минуты встречи «Зенит» выглядел слаженнее соперника, переиграв его в стартовой четверти со счётом 16:11. При этом «Уралмаш» при поддержке домашних трибун не собирался уступать, обыграв клуб из Санкт-Петербурга с результатом 22:13 во второй 10-минутке. Итоговый результат половины – 33:29 в пользу команды из Екатеринбурга.

В третьем игровом отрезке команды показали отличную защиту. «Зенит» выиграл четверть со счётом 14:7. Заключительная 10-минутка получилась яркой на события. «Уралмаш» оказался сильнее – 19:18, но по итогам встречи уступил с разницей в два очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
59 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 14, Эллис - 12, Нэвелс - 10, Даглас - 7, Писклов - 6, Глазунов - 5, Захаров - 3, Новиков - 2, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко
Зенит: Курич - 15, Дублевич - 11, Фрейзер - 9, Герасимов - 6, Вольхин - 6, Карасёв - 5, Клименко - 3, Зубков - 3, Хантер - 3, Шевчук, Земский, Морман
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