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Единая лига ВТБ от 1 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Пари Нижний Новгород», «Минск»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 1 декабря и стартовые пятёрки
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В пятницу, 1 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. На паркете ДС «Нагорный» сыграют «Нижний Новгород» и «Минск». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встречи указано по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Минск»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
01 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Минск
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Нижний Новгород» (3-9) — 13-е место; «Минск» (0-13) — 14-е место.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Пари НН»«Минск»
Гленн КоузиДаниил Коско
Евгений БабуринГригорий Мотовилов
Александр ГанькевичВадим Стубеда
Алекса НоваковичВладислав Микульский
Михаил БеленицкийБенджамин-Павел Дуду
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