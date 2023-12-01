1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 1 декабря и стартовые пятёрки
В пятницу, 1 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. На паркете ДС «Нагорный» сыграют «Нижний Новгород» и «Минск». «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встречи указано по московскому времени.
19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Минск»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Нижний Новгород» (3-9) — 13-е место; «Минск» (0-13) — 14-е место.
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Пари НН»
|«Минск»
|Гленн Коузи
|Даниил Коско
|Евгений Бабурин
|Григорий Мотовилов
|Александр Ганькевич
|Вадим Стубеда
|Алекса Новакович
|Владислав Микульский
|Михаил Беленицкий
|Бенджамин-Павел Дуду
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