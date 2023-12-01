Видеообзор матчей Евролиги за 30 ноября

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В четверг, 30 ноября, состоялись шесть матчей 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами игр.

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Турецкий «Фенербахче» выиграл у мадридского «Реала» со счётом 100:99 ОТ. Для испанского клуба это поражение стало первым в турнире.

«Фенербахче» нанёс первое поражение «Реалу» в Евролиге:

«Монако» одержал седьмую победу в соревновании, выиграв у греческого «Олимпиакоса» — 85:77.

Евролига. «Монако» — «Олимпиакос»:

Израильский «Маккаби» Т-А разгромил «Альбу» — 102:81. Немецкий клуб потерпел 10-е поражение в Евролиге.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Альба»:

Немецкая «Бавария» нанесла четвёртое поражение в турнире итальянскому «Виртус Болонья» — 90:76.

Евролига. «Бавария» — «Виртус Болонья»:

Итальянская «Олимпия Милан» стала единственным клубом, потерпевшим в этот день домашнее поражение. Она уступила литовскому «Жальгирису» со счётом 70:83.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Жальгирис»:

Сербский «Партизан» выиграл у греческого «Панатинаикоса» — 92:87 ОТ.

Евролига. «Партизан» — «Панатинаикос»: