33 очка Шея Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» одержать победу над «Лейкерс»

Сегодня, 1 декабря, в Оклахома-Сити (США) на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 133:110.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александр. На его счету 33 очка, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Джейлен Уильямс отметился 21 очком, пятью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Чет Холмгрен (18), Джош Гидди (14), Лугенц Дорт (12), Айзея Джо (10) и Кейсон Уоллес (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал тяжёлый форвард Энтони Дэвис. Он набрал 31 очко, сделал 14 подборов и два передачи. Другой форвард команды Леброн Джеймс отметился 21 оком, 12 подборами и шестью передачами.