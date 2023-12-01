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33 очка Шея Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» одержать победу над «Лейкерс»

33 очка Шея Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» одержать победу над «Лейкерс»
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Сегодня, 1 декабря, в Оклахома-Сити (США) на «Чизпик Энерджи-Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 133:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александр. На его счету 33 очка, четыре подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Джейлен Уильямс отметился 21 очком, пятью подборами и семью передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Чет Холмгрен (18), Джош Гидди (14), Лугенц Дорт (12), Айзея Джо (10) и Кейсон Уоллес (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал тяжёлый форвард Энтони Дэвис. Он набрал 31 очко, сделал 14 подборов и два передачи. Другой форвард команды Леброн Джеймс отметился 21 оком, 12 подборами и шестью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
133 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 21, Холмгрен - 18, Гидди - 14, Дорт - 12, Джо - 10, Уоллес - 10, Уиггинс - 6, Уотерс III - 5, Уильямс - 3, Уильямс - 1, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн, Мицич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 21, Расселл - 16, Ривз - 14, Кристи - 8, Вуд - 7, Принс - 6, Худ-Скифино - 3, Каслтон - 2, Фадж - 2, Реддиш, Льюис, Ходж
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