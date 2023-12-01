Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карри получил технический после того, как эмоционально отреагировал на нарушение правил

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 41:25 в пользу хозяев.

В концовке первой четверти разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри получил технический фол после того, как эмоционально отреагировал на решение судей зафиксировать на нём нарушения правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 4,9 подбора и 4,1 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 43,5.