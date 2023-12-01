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Карри получил технический после того, как эмоционально отреагировал на нарушение правил

Карри получил технический после того, как эмоционально отреагировал на нарушение правил
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт — 41:25 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке первой четверти разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри получил технический фол после того, как эмоционально отреагировал на решение судей зафиксировать на нём нарушения правил.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 4,9 подбора и 4,1 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,9, трёхочковых — 43,5.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
86 : 77
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Муди, Луни, Томпсон, Santos, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Леонард, Хиланд, Коффи, Тайс, Джордж, Мэнн, Такер, Браун, Мун, Пауэлл, Диабате, Зубац
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