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45 очков Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Сан-Антонио»

45 очков Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Сан-Антонио»
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Сегодня, 1 декабря, в Сан-Антонио (США) на «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антони Спёрс» и «Атланта Хоукс». Гости победили со счётом 137:135.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 45 очков, четыре подбора и 14 результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Деджонте Мюррей отметился 24 очками, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Богдан Богданович (14), Саддик Бей (13), Де'Андре Хантер (12), Клинт Капела (12) и Оньека Оконгву (11).

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал форвард Джереми Сохан. Он набрал 33 очка, совершил 8 подборов и 6 передач. Защитник Девин Васселл отметился 25 очками, 4 подборами и 4 передачами. На счету новичка Виктора Вембаньямы 21 очко, 12 подборов и четыре блок-шота.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
135 : 137
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 33, Васселл - 25, Джонсон - 22, Вембаньяма - 21, Шампани - 15, Коллинс - 11, Осман - 3, Джонс - 3, Брэнэм - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Мамукелашвили
Атланта Хоукс: Янг - 45, Мюррей - 24, Богданович - 14, Бей - 13, Хантер - 12, Капела - 12, Оконгву - 11, Мэтьюз - 3, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду
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