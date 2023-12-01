45 очков Трея Янга принесли «Атланте» победу над «Сан-Антонио»

Сегодня, 1 декабря, в Сан-Антонио (США) на «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антони Спёрс» и «Атланта Хоукс». Гости победили со счётом 137:135.

Самым результативным игроком матча разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 45 очков, четыре подбора и 14 результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Деджонте Мюррей отметился 24 очками, тремя подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Богдан Богданович (14), Саддик Бей (13), Де'Андре Хантер (12), Клинт Капела (12) и Оньека Оконгву (11).

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал форвард Джереми Сохан. Он набрал 33 очка, совершил 8 подборов и 6 передач. Защитник Девин Васселл отметился 25 очками, 4 подборами и 4 передачами. На счету новичка Виктора Вембаньямы 21 очко, 12 подборов и четыре блок-шота.