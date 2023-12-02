1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 2 декабря и стартовые пятёрки

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В субботу, 2 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут «Енисей» и «Самара». Следом начнется матч недели, в котором «Локомотив-Кубань» примет УНИКС. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

12:00: «Енисей» — «Самара»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Енисей» (8-5) — пятое место; «Самара» (7-6) — седьмое место.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Енисей» «Самара» Джеремайя Мартин Никола Ребич Микел Хопкинс Джеймс Томпсон Ксэвье Ратан-Мэйз Илья Платонов Евгений Белянков Иван Викторов Сергей Долинин Хэйден Далтон

14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Локомотив-Кубань (8-5) — четвёртое место; УНИКС (9-3) — второе место.

Предполагаемые стартовые пятёрки