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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Единая лига ВТБ от 2 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Пари Нижний Новгород», «Минск»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 2 декабря и стартовые пятёрки
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В субботу, 2 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут «Енисей» и «Самара». Следом начнется матч недели, в котором «Локомотив-Кубань» примет УНИКС. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

12:00: «Енисей» — «Самара»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (8-5) — пятое место; «Самара» (7-6) — седьмое место.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Енисей»«Самара»
Джеремайя МартинНикола Ребич
Микел ХопкинсДжеймс Томпсон
Ксэвье Ратан-МэйзИлья Платонов
Евгений БелянковИван Викторов
Сергей ДолининХэйден Далтон

14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Локомотив-Кубань (8-5) — четвёртое место; УНИКС (9-3) — второе место.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Локомотив-Кубань»УНИКС
Девон Акун-ПёрселлНенад Димитриевич
Дмитрий УзинскийАртём Комолов
Окаро УайтДмитрий Кулагин
Джордан МорганЛуи Лабери
Владислав ЕмченкоИсмаэль Бако
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