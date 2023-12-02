1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 2 декабря и стартовые пятёрки
В субботу, 2 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Всего состоятся два матча. Первыми на паркет «Арены-Север» выйдут «Енисей» и «Самара». Следом начнется матч недели, в котором «Локомотив-Кубань» примет УНИКС. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.
12:00: «Енисей» — «Самара»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (8-5) — пятое место; «Самара» (7-6) — седьмое место.
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Енисей»
|«Самара»
|Джеремайя Мартин
|Никола Ребич
|Микел Хопкинс
|Джеймс Томпсон
|Ксэвье Ратан-Мэйз
|Илья Платонов
|Евгений Белянков
|Иван Викторов
|Сергей Долинин
|Хэйден Далтон
14:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Локомотив-Кубань (8-5) — четвёртое место; УНИКС (9-3) — второе место.
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Локомотив-Кубань»
|УНИКС
|Девон Акун-Пёрселл
|Ненад Димитриевич
|Дмитрий Узинский
|Артём Комолов
|Окаро Уайт
|Дмитрий Кулагин
|Джордан Морган
|Луи Лабери
|Владислав Емченко
|Исмаэль Бако
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