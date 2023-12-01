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Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов ноября

Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов ноября
Исмаэль Бако
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В ноябре в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ прошло много интересных матчей. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видео топ-10 лучших моментов по итогам ноября.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС. Команда в финальной серии прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

На данный момент в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, команда за 13 матчей уступила лишь один раз. УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и «Локомотив-Кубань» расположились следом за армейцами в таблице регулярного чемпионата.

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Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметим, что дебютанты Единой лиги ВТБ – московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш» – занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата.

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