Единая лига ВТБ представила топ-10 лучших моментов ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ноябре в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ прошло много интересных матчей. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видео топ-10 лучших моментов по итогам ноября.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС. Команда в финальной серии прошлого сезона обыграла краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

На данный момент в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, команда за 13 матчей уступила лишь один раз. УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и «Локомотив-Кубань» расположились следом за армейцами в таблице регулярного чемпионата.

Отметим, что дебютанты Единой лиги ВТБ – московская «Руна» и екатеринбургский «Уралмаш» – занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата.