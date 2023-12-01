«Леброн — не человек, его создали в лаборатории». Ариза — о форме Джеймса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Тревор Ариза оценил физические кондиции Леброна Джеймса, который сейчас выступает в составе «озёрников».

«Мы с друзьями шутили, что Леброна в лаборатории создали. Что он даже не является человеком. Леброн может продолжать играть в НБА столько, сколько захочет. Учитывая его подход к делу, он может и до 45 лет бегать. И тогда его рекорды никто никогда не побьёт», – сказал Ариза в подкасте Шэннона Шарпа Club Shay Shay.

Напомним, 38-летний Джеймс является самым возрастным баскетболистом в НБА на данный момент. В 19 матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024 Леброн в среднем набирает 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 передачи при 55,9% реализации с игры и 39,6% из-за дуги.