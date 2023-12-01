Секулич — об игре с УНИКСом: к «Локомотиву» в гости едет команда уровня плей-офф Евролиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от игры с чемпионом Единой лиги ВТБ казанским УНИКСом.

«К нам едет одна из сильнейших команд лиги с составом уровня плей-офф Евролиги. Ненад Димитриевич, Маркос Найт, Дмитрий Кулагин, Джален Рейнольдс, Эрик Грин, Исмаэль Бако – большие мастера. Нам нельзя будет терять концентрацию ни на секунду, чтобы победить эту команду.

С другой стороны, мы в ноябре обрели уверенность и набрали хороший ход – с учётом Кубка России выиграли пять матчей подряд. Да, у нас бывают неудачные отрезки по ходу матчей, но это баскетбол – без спадов не играет никто. Более важно то, что мы всё лучше справляемся с моментами, когда игра не идёт, правильно на это реагируем и находим способы повернуть ситуацию обратно в свою пользу», – приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч между командами из Краснодара и Казани состоится 2 декабря в 14:00 мск.