Владелец «Панатинаикоса» обрушился с критикой на Евролигу

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выразил недовольство судьями в матче с «Партизаном» и резко высказался в адрес Евролиги.

«Сколько бы арабов с их нефтяными долларами вы ни привели в Евролигу, с таким уровнем судей ни одна серьёзная компания не станет вкладывать деньги и связывать своё имя с этим цирком», – написал Яннакопулос в своих социальных сетях.

Отметим, что Евролига сейчас активно обсуждает вариант с расширением состава участников. Команда из ОАЭ может примкнуть к Евролиге уже в следующем сезоне турнира.

Напомним, в 11-м туре Евролиги «Пантинаикос» на выезде уступил «Партизану» со счётом 87:92. На данный момент команда из Греции занимает пятое место в турнирной таблице.

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